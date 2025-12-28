Un aforisma al giorno - Natale in compagnia dello zio George...

Il Natale è del tutto inadatto al mondo moderno. Presupponeva la possibilità che le famiglie fossero unite, o riunite, e persino che gli uomini e le donne che si erano scelti fossero in buoni rapporti. Così migliaia di giovani spiriti avventurosi, pronti a volare ai confini della terra e a tollerare ogni qualità aliena o accidentale nei cannibali o negli adoratori del diavolo, sono crudelmente costretti ad affrontare un'ora, anzi a volte anche due ore, in compagnia dello zio George o di qualche zia di Cheltenham che non gradiscono particolarmente. Torture così abominevoli non possono essere tollerate in un'epoca come la nostra.
Gilbert Keith Chesterton, Christmas Must Go, G. K.'s Weekly, 7 dicembre 1933.
Nessun commento:
Posta un commento