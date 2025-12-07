domenica 7 dicembre 2025

Un aforisma al giorno - Il determinista.



C'è ancora la convinzione che l'agnostico possa rimanere al sicuro in questo mondo, purché non desideri essere ciò che viene definito “ultraterreno”. Può accontentarsi del senso comune riguardo agli uomini e alle donne, purché non sia curioso dei misteri riguardanti angeli e arcangeli. Non è vero. Le domande dello scettico colpiscono direttamente il cuore della nostra vita umana; disturbano questo mondo, a prescindere dall'altro mondo; ed è proprio il senso comune che disturbano maggiormente. Non potrebbe esserci esempio migliore di questa strana apparizione, nella mia giovinezza, del determinista come demagogo; che gridava a una folla di milioni di persone che nessun uomo doveva essere biasimato per nulla di ciò che faceva, perché era tutta colpa dell'ereditarietà e dell'ambiente. Logicamente, questo impedirebbe a un uomo di dire “grazie” a qualcuno per avergli passato la senape. Come potrebbe essere lodato per avergli passato la senape, se non può essere biasimato per non avergliela passata?

Gilbert Keith Chesterton, Autobiografia.
