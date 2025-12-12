venerdì 12 dicembre 2025

Un aforisma al giorno - L'anormalità dell'ateismo.



L'ateismo è qualcosa di anormale. Non è solo la negazione di un dogma. È il rovesciamento di un presupposto inconscio nell'anima; la sensazione che ci sia un senso e una direzione nel mondo che essa vede.

Gilbert Keith Chesterton, L'Uomo Eterno.
Pubblicato da L'Uomo Vivo alle 01:30
Etichette: , ,

Nessun commento:

Posta un commento

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)