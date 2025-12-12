G. K. Chesterton - Il blog dell'Uomo Vivo
Società Chestertoniana Italiana
venerdì 12 dicembre 2025
Un aforisma al giorno - L'anormalità dell'ateismo.
L'ateismo è qualcosa di anormale. Non è solo la negazione di un dogma. È il rovesciamento di un presupposto inconscio nell'anima; la sensazione che ci sia un senso e una direzione nel mondo che essa vede.
Gilbert Keith Chesterton,
L'Uomo Eterno
.
