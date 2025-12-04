Un aforisma al giorno - La prima sorgente della vita.

Ora, un bambino è il segno e il sacramento della libertà personale. È un nuovo libero arbitrio che si aggiunge alla volontà del mondo; è qualcosa che i suoi genitori hanno liberamente scelto di generare e che liberamente accettano di proteggere. Possono sentire che ogni divertimento che lui procura (che spesso è considerevole) proviene davvero da lui e da loro, e da nessun altro. È nato senza l'intervento di alcun padrone o signore. È una creazione e un contributo; è il loro contributo creativo alla creazione. È anche una cosa molto più bella, meravigliosa, divertente e sorprendente di qualsiasi storia stantia o melodia jazzistica prodotta dalle macchine. Quando gli uomini non lo percepiscono più come tale, hanno perso il senso delle cose primarie e quindi ogni senso di proporzione riguardo al mondo. Le persone che preferiscono i piaceri meccanici a un tale miracolo sono stanche e schiavizzate. Preferiscono i residui della vita alle prime sorgenti della vita. Preferiscono le ultime cose, contorte, indirette, prese in prestito, ripetute ed esaurite della nostra civiltà capitalista morente, alla realtà che è l'unico ringiovanimento di tutta la civiltà. Sono loro che abbracciano le catene della loro vecchia schiavitù; è il bambino che è pronto per il nuovo mondo.
Gilbert Keith Chesterton, Il pozzo e le pozzanghere.
