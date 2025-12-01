lunedì 1 dicembre 2025
Un Chesterton alla Settimana toglie la Ruggine Quotidiana, la nuova serie di podcast della SCI!
Un podcast di brevi episodi in cui ripercorreremo le citazioni più celebri dello scrittore inglese, mettendo in luce la loro sbalorditiva attualità.
L'episodio di oggi ruota attorno alla figura di San Francesco d'Assisi: come è riuscito a diventare l'uomo più ricco del mondo pur vivendo senza
ricchezze?
Vai al collegamento:
https://soundcloud.com/societa-chestertoniana-italiana/un-chesterton-alla-settimana-1-san-francesco-giullare-di-dio?si=73a092db07e14560af58c3cc64cea136&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Pubblicato da L'Uomo Vivo alle 13:46
