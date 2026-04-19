Un aforisma al giorno - Tutto ciò che è stato condannato è stato reintrodotto.

A quest'ora dovrebbe essere evidente che ogni singolo aspetto della Chiesa cattolica che era stato condannato dal mondo moderno è stato reintrodotto proprio dal mondo moderno, e sempre in una forma più degradata. I puritani respinsero l'arte e il simbolismo, e i decadenti li riportarono in auge, con tutto il vecchio richiamo ai sensi e un ulteriore richiamo alla sensualità. I razionalisti rifiutarono la guarigione soprannaturale, e questa fu riportata in auge da ciarlatani yankee che non solo proclamavano la guarigione soprannaturale, ma proibivano quella naturale. I moralisti protestanti abolirono il confessionale, e gli psicoanalisti lo hanno ristabilito, con tutti i suoi presunti pericoli e nessuna delle sue riconosciute garanzie. I patrioti protestanti risentivano dell’intrusione di una fede internazionale e hanno finito per fondare un impero invischiato nella finanza internazionale. Dopo essersi lamentati che la famiglia fosse insultata dal monachesimo, hanno vissuto abbastanza a lungo da vedere la famiglia fatta a pezzi dalla burocrazia; dopo essersi opposti al fatto che venissero imposti digiuni a chiunque durante qualsiasi periodo eccezionale, sono sopravvissuti abbastanza a lungo da vedere astemi e vegetariani cercare di imporre un digiuno a tutti per sempre.
Gilbert Keith Chesterton, Where All Roads Lead.
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