Un aforisma al giorno - Il principio primo della filosofia di Chesterton.

La mia prima giovinezza fu il tempo di Schopenhauer e del potere delle tenebre, e su tutto il mondo intellettuale e artistico gravava un peso di disperazione. La rivendicazione più vivace che si potesse avanzare era quella di definirsi decadenti e rivendicare il diritto di marcire. I decadenti sostenevano, in sostanza, che tutto fosse male tranne la bellezza. Alcuni di loro sembravano piuttosto affermare che tutto fosse male tranne la malvagità. Ora, il primo impulso della mia mente fu semplicemente quello di dire che essere marci era decisamente del tutto marcio. Ma cominciai a costruirmi una sorta di filosofia rudimentale al riguardo, fondata sul principio primo che, dopotutto, è un privilegio prezioso e meraviglioso esistere. Era semplicemente ciò che ora esprimerei dicendo che dobbiamo lodare Dio per averci creati dal nulla.
Gilbert Keith Chesterton, Where All Roads Lead.
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