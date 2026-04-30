Un aforisma al giorno - "Apertura mentale"...

Nove volte su dieci, l'apertura mentale di un uomo è necessariamente l'aspetto più limitato del suo essere. Ciò non è particolarmente paradossale; è, a ben vedere, del tutto inevitabile. La sua visione del proprio villaggio può essere davvero ricca di sfaccettature; e persino la sua visione della propria nazione può avere una vaga somiglianza con la realtà. Ma la sua visione del mondo è probabilmente più piccola del mondo stesso. La sua visione dell'universo è certamente molto più piccola dell'universo. Pertanto, non è mai così inadeguato come quando è universale; non è mai così limitato come quando generalizza.
Gilbert Keith Chesterton, Quello che ho visto in America.
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