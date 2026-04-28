Un aforisma al giorno - La "poesia" della Borsa.

Un agente di borsa, in un certo senso, è davvero una figura molto poetica. In un certo senso è poetico quanto Shakespeare, ed è il suo poeta ideale, poiché conferisce al nulla etereo una dimora e un nome. Si occupa in larga misura di ciò che gli economisti (nel loro modo poetico) descrivono come «immaginari». Quando scambia duemila zucche della Patagonia con mille azioni di grasso di balena dell’Alaska, non esige la soddisfazione sensoriale di mangiare la zucca né ha bisogno di contemplare la balena con l’occhio grossolano della carne. È del tutto possibile che non ci siano zucche; e se da qualche parte esiste una cosa come una balena, è molto improbabile che si intrometta nella discussione in Borsa. Ora, il problema del mondo finanziario è che è fin troppo pieno di immaginazione, nel senso di finzione. E quando reagiamo contro di esso, naturalmente reagiamo in primo luogo nel senso del realismo.
Gilbert Keith Chesterton Il profilo della ragionevolezza.
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