venerdì 24 aprile 2026

Un aforisma al giorno - Anche il diavolo sa citare le Scritture...



Il diavolo sa citare le Scritture a proprio vantaggio; e il passo che oggi cita più spesso è: «Il regno dei cieli è dentro di voi». Quel passo è stato il baluardo e il sostegno di più farisei, moralisti e prepotenti spirituali ipocriti di tutti i dogmi esistenti; è servito a confondere l’autocompiacimento con la pace che supera ogni comprensione.

E il testo da citare in risposta a ciò è quello che dichiara che nessuno può ricevere il regno se non come un bambino piccolo. Ciò che dobbiamo avere dentro di noi è lo spirito infantile; ma lo spirito infantile non si preoccupa esclusivamente di ciò che è dentro. Il primo segno di possederlo è l’interesse per ciò che è fuori. La cosa più infantile di un bambino è la sua curiosità, il suo appetito e la sua capacità di meravigliarsi del mondo. Potremmo quasi dire che l'unico vantaggio di avere il regno dentro di noi è che lo cerchiamo altrove.

Gilbert Keith Chesterton, Quello che ho visto in America.
Pubblicato da L'Uomo Vivo alle 03:30
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