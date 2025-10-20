Un aforisma al giorno - L'origine pagana del cristianesimo.

Se qualcuno vuole aggrapparsi all'estremità di una catena che risale davvero ai misteri pagani, farebbe meglio ad aggrapparsi a una ghirlanda di fiori a Pasqua o a una sfilza di salsicce a Natale. Tutto il resto nel mondo moderno è di origine cristiana, anche tutto ciò che sembra più anticristiano. La Rivoluzione francese è di origine cristiana. Il giornale è di origine cristiana. Gli anarchici sono di origine cristiana. La scienza fisica è di origine cristiana. L'attacco al cristianesimo è di origine cristiana. C'è una cosa, e una sola, che esiste al giorno d'oggi e che in qualsiasi senso si possa dire con precisione che sia di origine pagana, ed è il cristianesimo.
Gilbert Keith Chesterton, Eretici.
