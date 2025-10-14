Un aforisma al giorno - I prodromi di Uomovivo in Tremendous Trifles.

Più di un mese fa, mentre stavo lasciando Londra per andare in vacanza, un amico è entrato nel mio appartamento a Battersea e mi ha trovato circondato da valigie mezze fatte.
“Sembra che tu stia partendo per un viaggio”, mi ha detto. “Dove vai?”
Con una cinghia tra i denti ho risposto: “A Battersea”.
“L'arguzia della tua osservazione”, disse, “mi sfugge completamente”.
“Sto andando a Battersea”, ripetei, “a Battersea passando per Parigi, Belfort, Heidelberg e Francoforte”. La mia osservazione non conteneva alcuna arguzia. Conteneva semplicemente la verità. Ho intenzione di vagare per il mondo intero fino a quando non ritroverò Battersea. Da qualche parte nei mari del tramonto o dell'alba, da qualche parte nell'arcipelago più remoto della terra, c'è una piccola isola che desidero trovare: un'isola con basse colline verdi e grandi scogliere bianche. I viaggiatori mi dicono che si chiama Inghilterra (i viaggiatori scozzesi mi dicono che si chiama Gran Bretagna), e si dice che da qualche parte nel suo cuore ci sia un posto bellissimo chiamato Battersea».
«Immagino sia inutile dirti», disse il mio amico con aria di confronto intellettuale, «che questo è Battersea?».
«È perfettamente inutile», risposi, «e spiritualmente falso. Qui non vedo Battersea, non vedo Londra né l'Inghilterra. Non vedo quella porta, non vedo quella sedia, perché una nuvola di sonno e abitudine mi offusca la vista. L'unico modo per ritrovarle è andare altrove, ed è questo il vero scopo del viaggio e il vero piacere delle vacanze. Pensate che io vada in Francia per vedere la Francia? Pensate che io vada in Germania per vedere la Germania? Mi piaceranno entrambe, ma non sono loro che sto cercando. Sto cercando Battersea. Lo scopo del viaggio non è mettere piede in terra straniera, ma è infine mettere piede nel proprio paese come se fosse terra straniera.
Gilbert Keith Chesterton, Tremendous Trifles.
