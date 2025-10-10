Un aforisma al giorno - L'autogoverno, cioè gli uomini devono poter decidere.

L'autogoverno è nato tra gli uomini (probabilmente tra gli uomini primitivi, sicuramente tra gli antichi) da un'idea che oggi sembra troppo semplice per essere compresa. Il concetto di autogoverno non era (come sembrano pensare molti suoi sostenitori e detrattori moderni) l'idea che il cittadino comune debba essere consultato come si consulta un'enciclopedia. Non è lì per rispondere a una serie di domande fantasiose, per vedere come risponde. Lui e i suoi compagni devono essere, entro limiti umani ragionevoli, padroni della propria vita. Devono decidere se essere uomini del remo o del volante, della vanga o della lancia. Gli uomini della valle devono decidere se la valle deve essere devastata per il carbone o ricoperta di grano e viti; gli uomini della città devono decidere se deve essere ricoperta di tetti di paglia o splendida con guglie. Per loro natura e istinto, si riuniranno sotto un capo patriarcale o discuteranno in una piazza politica. E nel caso in cui la parola “uomo” venga fraintesa, vorrei sottolineare che in questa atmosfera morale, in questo spirito originario di autogoverno, le donne hanno sempre la stessa influenza degli uomini. Ma nell'Inghilterra moderna né gli uomini né le donne hanno alcuna influenza. In questa questione fondamentale, la modellazione del paesaggio, la creazione di un modo di vita, il popolo è completamente impotente. Sta lì a guardare i processi imperiali ed economici in atto, come potrebbe guardare la parata del sindaco.
Gilbert Keith Chesterton, A Miscellany of Men.
Nessun commento:
Posta un commento