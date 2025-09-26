Un aforisma al giorno - In una forma inferiore.

A questo punto dovrebbe essere evidente che ogni singolo aspetto della Chiesa cattolica che era stato condannato dal mondo moderno è stato reintrodotto dal mondo moderno, e sempre in una forma inferiore. I puritani rifiutavano l'arte e il simbolismo, e i decadenti li hanno riportati in auge, con tutto il vecchio fascino sensoriale e un ulteriore richiamo alla sensualità. I razionalisti hanno rifiutato la guarigione soprannaturale, che è stata reintrodotta dai ciarlatani yankee che non solo hanno proclamato la guarigione soprannaturale, ma hanno anche proibito la guarigione naturale. I moralisti protestanti hanno abolito il confessionale, e gli psicanalisti lo hanno ristabilito, con tutti i suoi presunti pericoli e nessuna delle sue riconosciute garanzie. I patrioti protestanti hanno risentito dell'intrusione di una fede internazionale e hanno continuato a fondare un impero invischiato nella finanza internazionale. Dopo essersi lamentati che la famiglia era stata insultata dal monachesimo, hanno vissuto abbastanza a lungo da vedere la famiglia distrutta dalla burocrazia; dopo essersi opposti al digiuno imposto a chiunque durante qualsiasi periodo eccezionale, sono sopravvissuti abbastanza a lungo da vedere astemi e vegetariani cercare di imporre il digiuno a tutti per sempre.
Gilbert Keith Chesterton, Where All Roads Lead.
Nessun commento:
Posta un commento