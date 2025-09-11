G. K. Chesterton - Il blog dell'Uomo Vivo
giovedì 11 settembre 2025
Un aforisma al giorno - Il progresso...
Il progresso dovrebbe significare che stiamo sempre cambiando il mondo per adattarlo alla visione, invece stiamo sempre cambiando la visione.
Gilbert Keith Chesterton,
Ortodossia
.
