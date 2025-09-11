giovedì 11 settembre 2025

Un aforisma al giorno - Il progresso...



Il progresso dovrebbe significare che stiamo sempre cambiando il mondo per adattarlo alla visione, invece stiamo sempre cambiando la visione.

Gilbert Keith Chesterton, Ortodossia.







Pubblicato da L'Uomo Vivo alle 04:00
Etichette: ,

Nessun commento:

Posta un commento

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)