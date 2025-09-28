Riproposizione (doppie) e Un aforisma al giorno (anzi due) - Il Paradiso è in un certo luogo e troverò la sposa che veramente sposai.

Intendo che Dio mi ordinò d’amare un determinato luogo e di servirlo, me lo fece onorare come potevo, anche con le mie eccentricità… Intendo che il Paradiso è in un certo luogo e non dappertutto; è qualche cosa di preciso e non già qualsiasi cosa. E in fin dei conti non sarei troppo stupito se ci fosse davvero un lampione verde, davanti alla mia casa, su in cielo.
Gilbert Keith Chesterton, Le avventure di un uomo vivo.
No, no, no! - esclamò con grande enfasi. - questa strada è lunghissima e quanto mai faticosa. Alla fine del mondo, alle spalle dell’aurora, troverò la sposa che veramente sposai e la casa che è veramente casa mia. E davanti a quella casa sarà un lampione anche più verde e una cassetta postale anche più rossa.
Gilbert Keith Chesterton, Le avventure di un uomo vivo.
