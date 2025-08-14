Un aforisma al giorno - "L'ampiezza di vedute"...

Nove volte su dieci, l'ampiezza di vedute di un uomo è necessariamente la cosa più limitata che ha. Questo non è particolarmente paradossale; se ci pensiamo bene, è piuttosto inevitabile. La sua visione del proprio villaggio può essere davvero ricca di varietà; e anche la sua visione della propria nazione può avere una vaga somiglianza con la realtà. Ma la sua visione del mondo è probabilmente più piccola del mondo stesso. La sua visione dell'universo è certamente molto più piccola dell'universo. Quindi non è mai così inadeguato come quando è universale; non è mai così limitato come quando generalizza.
Gilbert Keith Chesterton, Quello che ho visto in America.
