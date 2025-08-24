Un aforisma al giorno - Umiltà al posto giusto.

L’umiltà era intesa in senso largo, come un limite posto alla superbia e al desiderio insaziabile dell’uomo; il quale è continuamente disposto a non contentarsi dei benefici conseguiti inventando sempre nuovi bisogni…. Nella incessante ricerca del piacere egli perde quello che è il primo dei piaceri: il piacere della sorpresa. Onde è chiaro che l’uomo il quale voglia fare grande il suo mondo, deve far piccolo sé stesso. Anche le superbe visioni, le alte città, i pinnacoli audaci sono creazioni dell’umiltà … perché le torri non sono alte se non ci voltiamo in su per guardarle.
Ma quella di cui ora ci lamentiamo è una umiltà fuori posto. La modestia si è spostata dall’organo dell’ambizione a quello della convinzione, col quale essa non ha mai avuto niente da fare. Un uomo ha diritto di dubitare di sé stesso, ma non della verità; questa proposizione è stata esattamente rovesciata.
Oggi giorno ognuno crede esattamente in quella parte dell’uomo in cui non dovrebbe credere: sé stesso, e dubita esattamente in quella parte in cui non dovrebbe dubitare: la ragione divina …
L’umiltà di una volta era uno sprone che impediva all’uomo di fermarsi: quella di oggi è un chiodo in una scarpa che impedisce all’uomo di andare avanti.
L’umiltà di una volta induceva l’uomo a dubitare dei suoi sforzi e lo spingeva ad un lavoro più intenso; l’umiltà moderna fa che l’uomo dubiti dei suoi fini e che non lavori più…
Siamo sulla strada di tirar su una generazione di uomini di tale umiltà mentale che non oseranno credere alla tavola pitagorica.
Gilbert Keith Chesterton, Ortodossia.
Nessun commento:
Posta un commento