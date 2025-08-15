Un aforisma al giorno - Cerchiamo il Regno altrove.

Il diavolo può citare le Scritture per i suoi scopi; e il testo delle Scritture che ora cita più comunemente è: «Il regno dei cieli è dentro di voi». Quel testo è stato il sostegno e il supporto di più farisei, ipocriti e prepotenti spirituali che tutti i dogmi del creato; è servito a identificare l'autocompiacimento con la pace che supera ogni comprensione.
E il testo da citare in risposta è quello che dichiara che nessun uomo può ricevere il regno se non come un bambino piccolo. Ciò che dobbiamo avere dentro di noi è lo spirito infantile; ma lo spirito infantile non si preoccupa solo di ciò che è dentro. Il primo segno di possederlo è l'interesse per ciò che è fuori. La cosa più infantile di un bambino è la sua curiosità, il suo appetito e il suo potere di meravigliarsi del mondo. Potremmo quasi dire che l'intero vantaggio di avere il regno dentro di noi è che lo cerchiamo altrove.
Gilbert Keith Chesterton, Quello che ho visto in America.
