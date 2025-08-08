venerdì 8 agosto 2025

Un aforisma al giorno - Abbracciare il mondo.



Se le braccia di un uomo potessero essere un cerchio infuocato

che abbraccia il mondo rotondo,

penso che dovrei essere quell'uomo.


Gilbert Keith Chesterton, dai Notebooks.


Pubblicato da L'Uomo Vivo alle 02:30
Etichette: ,

Nessun commento:

Posta un commento

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)