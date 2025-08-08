G. K. Chesterton - Il blog dell'Uomo Vivo
Società Chestertoniana Italiana
venerdì 8 agosto 2025
Un aforisma al giorno - Abbracciare il mondo.
Se le braccia di un uomo potessero essere un cerchio infuocato
che abbraccia il mondo rotondo,
penso che dovrei essere quell'uomo.
Gilbert Keith Chesterton, dai
Notebooks
.
