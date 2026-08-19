G. K. Chesterton - Il blog dell'Uomo Vivo
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mercoledì 19 agosto 2026
Un aforisma al giorno - Parsimonia e spreco.
La parsimonia è poetica perché è creativa; lo spreco è anti-poetico perché è spreco.
Gilbert Keith Chesterton,
Cosa c’è di sbagliato nel mondo
.
Pubblicato da
L'Uomo Vivo
alle
03:00
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Cosa c'è di sbagliato nel mondo
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Parsimonia
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Spreco
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Un aforisma al giorno
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