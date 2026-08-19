mercoledì 19 agosto 2026

Un aforisma al giorno - Parsimonia e spreco.



La parsimonia è poetica perché è creativa; lo spreco è anti-poetico perché è spreco.

Gilbert Keith Chesterton, Cosa c’è di sbagliato nel mondo.
Pubblicato da L'Uomo Vivo alle 03:00
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