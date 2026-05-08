venerdì 8 maggio 2026

Un aforisma al giorno - Perseguire dentro di sé un mondo di piccole cose.

Ma non è un'esagerazione sostenere che quel libro (L'isola del tesoro, ndr) avesse più a che fare con il gioco, che con il tesoro. Stevenson non cercava veramente fuori di sé o lontano da sé un mondo di cose più grandi, ma perseguiva dentro di sé un mondo di piccole cose.

Gilbert Keith Chesterton, Robert Louis Stevenson.


Una antica recensione del volume:



Stevenson (noto tra gli isolani come Tusitala,
"colui che racconta storie" durante la sua
permanenza alleIsole Samoa, in alto al
 centro con i baffi e la giacca scura.



Pubblicato da L'Uomo Vivo alle 02:30
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