Un aforisma al giorno - Perseguire dentro di sé un mondo di piccole cose.

Ma non è un'esagerazione sostenere che quel libro (L'isola del tesoro, ndr) avesse più a che fare con il gioco, che con il tesoro. Stevenson non cercava veramente fuori di sé o lontano da sé un mondo di cose più grandi, ma perseguiva dentro di sé un mondo di piccole cose.
Gilbert Keith Chesterton, Robert Louis Stevenson.
Una antica recensione del volume:
|Stevenson (noto tra gli isolani come Tusitala,
"colui che racconta storie" durante la sua
permanenza alleIsole Samoa, in alto al
centro con i baffi e la giacca scura.
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