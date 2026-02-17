Un aforisma al giorno - Una volta abolito Dio, il governo diventa Dio.

Ma la verità è che solo credendo in Dio possiamo criticare il governo. Una volta abolito Dio, il governo diventa Dio. Questo fatto è scritto in tutta la storia dell'umanità, ma è scritto in modo ancora più evidente nella storia recente della Russia, creata da Lenin. Lì il governo è Dio, e lo è ancora di più perché proclama a gran voce col fragore del tuono, come ogni altro Dio degno di essere adorato, l'unico comandamento essenziale: «Non avrai altri dei all'infuori di me".
... La verità è che l'irreligiosità è l'oppio dei popoli. Ovunque i popoli non credano in qualcosa al di là del mondo, adoreranno il mondo. Ma, soprattutto, adoreranno la cosa più forte del mondo. E, per la natura stessa del sistema bolscevico e di molti altri sistemi moderni, così come per il funzionamento pratico di quasi tutti i sistemi, lo Stato sarà la cosa più forte del mondo. L'intera tendenza degli uomini è quella di trattare lo Stato solitario come l'unico standard. Affinché gli uomini possano protestare contro la legge, è necessario che credano nella giustizia; affinché possano credere nella giustizia al di là della legge, è necessario che credano in una giustizia al di là della terra degli uomini viventi. Si può imporre il dominio dei bolscevichi come si può imporre il dominio dei Borboni; ma è ugualmente un'imposizione. Si possono persino rendere contenti i sudditi, come l'oppio li renderebbe contenti. Ma se si vuole avere qualcosa di simile al malcontento divino, allora deve essere davvero divino. Tutto ciò che viene davvero dal basso deve venire davvero dall'alto.
Gilbert Keith Chesterton, Christendom in Dublin.
