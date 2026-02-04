Un aforisma al giorno - Qual è il problema dell'esperto?

Ora, contro lo specialista, contro l'uomo che studia solo arte o elettricità, o il violino, o la vite o quant'altro, c'è solo un argomento davvero importante, che per qualche motivo non viene mai avanzato. La gente dice che gli specialisti sono disumani, ma questo è ingiusto. La gente dice che un esperto non è un uomo, ma questo è scortese e inesatto. La vera difficoltà riguardo allo specialista o all'esperto è molto più singolare e affascinante. Il problema dell'esperto non è mai che non è un uomo, ma che, laddove non è un esperto, è fin troppo un uomo comune. Quando non è eccezionalmente colto, è piuttosto disinvoltamente ignorante. Questo è il grande errore di ciò che viene chiamato imparzialità degli uomini di scienza. Se gli uomini di scienza non avessero alcuna idea al di là del loro lavoro scientifico, potrebbe andare tutto bene, cioè tutto bene per tutti tranne che per loro. Ma la verità è che, al di là delle loro idee scientifiche, essi non sono privi di idee, bensì hanno le idee più volgari e sentimentali che sono comuni alla loro cerchia sociale. Se un biologo non avesse opinioni sull'arte e sulla morale, potrebbe andare tutto bene. La verità è che il biologo ha tutte le opinioni sbagliate sull'arte e sulla morale che circolano nell'ambiente elegante del suo tempo.
Gilbert Keith Chesterton, William Blake.
