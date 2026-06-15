Un aforisma al giorno - Superiorità, inferiorità, uguaglianza, scienza.

Di fronte a tutte quelle discussioni che riguardano l’uguaglianza umana, io nutro sempre un unico sentimento, che trova espressione in una piccola prova da me ideata. Comincerò a prendere sul serio quelle classificazioni di superiorità e inferiorità quando troverò un uomo che si definisca inferiore. Si noti che il signor Ford non dice di essere adatto solo a occuparsi di macchine; egli confessa francamente di essere un essere troppo raffinato, libero e schizzinoso per tali compiti. Crederò a questa dottrina quando sentirò qualcuno dire: «Ho solo l’intelligenza per girare una ruota». Quello sarebbe vero, quello sarebbe realistico, quello sarebbe scientifico. Sarebbe una testimonianza indipendente che non si potrebbe facilmente contestare. È esattamente lo stesso, naturalmente, con tutte le altre superiorità e negazioni dell’uguaglianza umana, che sono così particolarmente caratteristiche di un’era scientifica. È così per gli uomini che parlano di razze superiori e inferiori; non ho mai sentito un uomo dire: «L’antropologia dimostra che appartengo a una razza inferiore». Se lo facesse, parlerebbe come un antropologo; così com’è, parla come un uomo, e non di rado come uno sciocco.
Ho sperato a lungo di poter sentire un giorno un uomo spiegare, sulla base di principi scientifici, la propria inadeguatezza a ricoprire qualsiasi incarico importante o a godere di privilegi, dicendo: «Il mondo dovrebbe appartenere alle razze libere e combattive, e non a persone di quella indole servile che noterete in me; gli intelligenti sapranno formarsi delle opinioni, ma la debolezza di intelletto di cui soffro così palesemente rende la mia opinione manifestamente assurda di fronte a loro: esistono infatti razze maestose e divine — ma guardatemi! Osservate i miei lineamenti informi e di quarta categoria! Fissate, se riuscite a sopportarlo, il mio volto banale e ripugnante!» Se sentissi un uomo fare una dimostrazione scientifica in quel modo, potrei ammettere che fosse davvero scientifico. Ma poiché accade invariabilmente (per una curiosa coincidenza) che la razza superiore sia la sua stessa razza, il tipo superiore sia il suo stesso tipo e la preferenza superiore per il lavoro sia il tipo di lavoro che lui preferisce.
Gilbert Keith Chesterton, G.K.’s Weekly, 25 aprile 1925.
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