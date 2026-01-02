G. K. Chesterton - Il blog dell'Uomo Vivo
Società Chestertoniana Italiana
venerdì 2 gennaio 2026
Un aforisma al giorno - Mettere a tacere, errore strategico.
Spesso mettere a tacere un uomo è un errore strategico, perché dà al mondo l'impressione che egli avesse qualcosa da dire.
Gilbert Keith Chesterton,
Illustrated London News
, 14 agosto 1915.
