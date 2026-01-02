venerdì 2 gennaio 2026

Un aforisma al giorno - Mettere a tacere, errore strategico.



Spesso mettere a tacere un uomo è un errore strategico, perché dà al mondo l'impressione che egli avesse qualcosa da dire.

Gilbert Keith Chesterton, Illustrated London News, 14 agosto 1915.
Pubblicato da L'Uomo Vivo alle 04:00
