Un aforisma al giorno - Il signor Swinburne non appende le calze la vigilia del compleanno di Victor Hugo.

Gli uomini sono ancora in lutto per la morte di Dio. Quando il cristianesimo fu pesantemente bombardato nel secolo scorso, non vi fu alcun punto che fu attaccato in modo più persistente e brillante di quello della sua presunta inimicizia verso la gioia umana. Shelley e Swinburne e tutti i loro eserciti hanno attraversato più volte quel terreno, ma non lo hanno modificato. Non hanno creato un solo nuovo trofeo o vessillo a cui il mondo possa unirsi per festeggiare. Non hanno dato un nome o una nuova occasione di allegria. Il signor Swinburne non appende le calze la vigilia del compleanno di Victor Hugo. Il signor William Archer non canta canti natalizi che descrivono l'infanzia di Ibsen davanti alle porte delle case nella neve. Nel corso del nostro anno razionale e triste, rimane una sola festa di tutte quelle antiche allegrie che un tempo coprivano l'intera terra. Il Natale rimane a ricordarci quelle epoche, pagane o cristiane che fossero, in cui molti recitavano la poesia anziché essere pochi a scriverla. In tutto l'inverno dei nostri boschi non c'è nessun albero che risplenda tranne l'agrifoglio.
Gilbert Keith Chesterton, Eretici.
Nessun commento:
Posta un commento