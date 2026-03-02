Un aforisma al giorno - In democrazia è impossibile permettere un certo tipo di lassismo.

Se la massa dei cittadini deve governare, è assolutamente necessario che abbia principi di pensiero comuni molto forti. Quando lo Stato è governato da poche volontà (come quelle di un re o di nobili), la sua azione e la sua unità sono preservate dalla semplice impotenza delle altre parti. Ma se deve essere governato da un gran numero di volontà, queste devono avere uno standard che considerano ortodosso o, almeno, di senso comune. Questo è il motivo che sta dietro alla mezza verità di coloro che affermano che l'arte e la scienza (almeno quelle più audaci) prosperano meglio sotto un'aristocrazia. In una democrazia non è possibile permettere un certo tipo di lassismo. È possibile costruire un muro con grandi pietre sciolte, perché sono poche. Ma se si vuole costruire un muro con ciottoli, è necessario disporre di un cemento molto resistente.
Gilbert Keith Chesterton, The Illustrated London News, 13 gennaio 1912.
