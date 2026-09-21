lunedì 21 settembre 2026

Un aforisma al giorno - Paura di guardare al passato.



Gli uomini inventano nuovi ideali perché non osano perseguire quelli vecchi. Guardano al futuro con entusiasmo, perché hanno paura di guardare al passato.

Gilbert Keith Chesterton, Cosa c’è di sbagliato nel mondo.
Pubblicato da L'Uomo Vivo alle 02:03
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